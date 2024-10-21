طهران: تصريحات بايدن حول الهجوم الإسرائيلي استفزازية

وقال مبعوث بالأمم المتحدة، إن "تصريحات الرئيس الأمريكي حول معرفة توقيت الهجوم الإسرائيلي على استفزازية ومقلقة".

وأضاف أن "تصريحات بايدن تعتبر موافقة ضمنية ودعما من واشنطن لاعتداء إسرائيلي على إيران".



وفي من تشرين 2024، أطلقت نحو 200 صاروخ باتجاه "إسرائيل" في رد على اغتيال العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفروشان في غارة "إسرائيلية" استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وقبلها اغتيال رئيس المكتب لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.