الأمم المتحدة: بنسبة 74.3% معظم الفلسطينيين يعانون من الفقر

وقال مدير الأمم الإنمائي أخيم شتاينر إن "العواقب المباشرة للحرب هائلة، ليس فقط من حيث تدمير البنى التحتية، ولكن أيضا من حيث الفقر وفقدان سبل العيش".وأضاف: "يتضح من هذا التقييم الاجتماعي والاقتصادي أن مستوى الدمار قد أعاد فلسطين عدة سنوات إن لم يكن عقودا، إلى الوراء في مجال التنمية".وقدر التقييم الجديد الذي نشره الأمم الانمائي (UNDP) ولجنة الأمم الاقتصادية والاجتماعية لغرب (الإسكوا) أن "يرتفع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية (قطاع والضفة الغربية) إلى 74.3 بالمئة في العام 2024، مقارنة مع 38.8 بالمئة نهاية العام 2023، ليبلغ إجمالي عدد الفقراء 4.1 مليون شخص، بينهم 2.61 مليون شخص صنفوا فقراء حديثا".