الكويت تحظر لعبة "Call of duty 6" بسبب صور "صدام حسين"

ونقلت شبكة "IGN" الأمريكية الناطقة بالعربية، عن شركة "Activision" المؤسسة للعبة "Call Of Duty" الشهيرة، إن الكويت قامت بحظر نسخة "Black Ops 6" من اللعبة، قبل أيام من موعد انطلاقها المقرر يوم 25 من الشهر الجاري.وأعرب متحدث باسم شركة "Activision" المؤسسة للعبة لشبكة IGN عن أمله في أن تقوم السلطات الكويتية بإعادة النظر في قرار منع إصدار لعبة Call of Duty: Black Ops 6.ولم توضح المالكة للعبة الأسباب، واكتفت بإلغاء الطلبات المسبقة وإعادة الأموال، لكنها ترجح أن يعود السبب لاحتواء اللعبة على من اجتياح للكويت في التسعينات وصور لرئيس نظام السابق "صدام حسين" في الفيديو الترويجي، إذ تدور قصة اللعبة حول ذروة حرب الخليج وسيطرتها على اهتمام العالم، وفقاً للمطورين.