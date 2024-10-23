قمة بريكس تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وأکدت قمة بريكس في بيان لها على "ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق في قطاع غزة".وأضافت: "دعم قادة "بريكس" قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم کما يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق في قطاع غزة".وأدان قادة دول "بريكس" الهجمات على موظفي الأمم وتهديد أمنهم ويدعون إلى الوقف الفوري لمثل تلك الأعمال".وأعرب قادة "بريكس" عن "قلقهم للغاية بشأن تفاقم الوضع والأزمة الإنسانية في فلسطين".ودعا قادة "بريكس" إلى "الإسراع بتنفيذ القرارات المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الأوسط".کما أشارت دول "بريكس" إلى "مقترحات الوساطة من أجل الحل السلمي للصراع الأوكراني عبر الحوار".وأکدت دول "بريكس" من جديد "التزامها بالتعددية والحفاظ على الدور المركزي للأمم في النظام الدولي".وأعرب قادة "بريكس" عن "قلقهم العميق إزاء الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار في منطقة وشمال أفريقيا".ورحب قادة "بريكس" باستخدام "العملات الوطنية في المعاملات المالية بين دول المجموعة وشركائهم التجاريين".ودعا قادة "بريكس" إلى "اتخاذ مزيد من التدابير الملموسة في أفغانستان لمنع الإرهابيين من استخدام الأراضي الأفغانية".و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، وكانت في البداية تضم روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في العام 2011، ومع بداية العام 2024، انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.