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ما قصة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر ولغز الـ60 دقيقة؟
دوليات
2024-10-24 | 06:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
اليوم السابع
202 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
أيام معدودة ويبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي، ويبحث الكثير من المصريين عن بدء تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، كما يتساءل الكثير عن آلية تطبيق التوقيت الشتوي وهل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها 60 دقيقة.
*التوقيت الشتوي
في البداية جاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي في
مصر
بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال
الجمعة
الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.
*موعد تطبيق التوقيت الشتوي
وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، الصادر مؤخرًا تكون الساعة القانونية في
مصر
هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم
الجمعة
الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.
*التوقيت الصيفي في
مصر
وطبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفي، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
*تأخير أم تقديم الساعة في التوقيت الشتوي
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفي، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة ستون دقيقة اعتباراً من
الجمعة
الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، لترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وبذلك يكون تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وسيتم العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بتأخير الساعة 60 دقيقة.
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