حديث "إسرائيلي" عن موعد الهجوم على إيران

تحدثت هيئة البث "الإسرائيلية"، الخميس، عن موعد الهجوم المرتقب على .

وقالت الهيئة، إن "موعد الهجوم على مرتبط باعتبارات عدة منها احتمال شن هجوما فوريا على إسرائيل".

الى ذلك، نقلت القناة 12 "الإسرائيلية" عن وزير يوآف كيش قوله؛ إن "هجوم إسرائيل ضد سيكون أشد وطأة من المرة السابقة".

وفي من تشرين 2024، أطلقت نحو 200 صاروخ باتجاه "إسرائيل" في رد على اغتيال العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفروشان في غارة "إسرائيلية" استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وقبلها اغتيال رئيس المكتب لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.