نجمة أفلام اباحية للجيش الأمريكي: جهزوا عقولكم الصغيرة

نيوز – دولي

سخرت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا من أفراد الخدمة الأمريكية في مقطع على وسائل التواصل، قائلة إنها تأمل أن "يجهزوا عقولهم الصغيرة لخوض الحروب في الخارج".

وبدأت الفيديو الذي نشرته على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، "صباح الخير لكل من ليس في الأمريكي".

وأضافت "صباح الخير لكل من يجلس في منزله وليس على أرض لا تنتمي إليه، ويخوض حربا من أجل بلد لا يهتم به".

وتابعت "آمل أن تذهب إلى هناك وتعالج عقلك الصغير من اضطراب ما بعد الصدمة ثم تعود إلى هنا وترى مدى اهتمام الولايات بك.. انظر إلى مدى اهتمامهم بك عندما تعود".

وتابعت خليفة: "دعونا نرى مدى اهتمام المحاربين القدامى بك. دعونا نرى ماذا سيقولون لك أن تفعل بعقلك الصغير المكسور بسبب ذهابك لخوض حرب ليست حربك".

واختتمت "سيحاولون أن يخبروك بأداء تمارين التنفس لأن حكومة الولايات لا تهتم بك، بمجرد أن لا تستطيع أن تموت من أجلهم. بمجرد أن تنتهي، بمجرد أن تصبح مجرد صدفة، فلن يهتموا بك".

وحظي مقطع الفيديو الخاص بخليفة، إلى جانب آخرين شاركوه، بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على منصة "إكس" منذ أن نشرته يوم الثلاثاء.

وانهالت التعليقات على الفيديو، حيث قال نشطاء إنهم يحترمون ومواقفها الداعمة للفلسطينيين واللبنانيين، فيما علق آخرون بالقول "إن الأمريكي يقوم بمهام أكثر بكثير من تلك التي يقاتل بها في بلدان أخرى. ولهذا السبب يمكنك الجلوس في راحة منزلك".

وقال آخر: "يبدو أنك تستمتعين بهذا البلد الذي تتحدثين عنه باستخفاف. لماذا لا تحاولين العودة إلى بلدك؟... أوه نعم، لأن النساء اللاتي كن يعملن في مهنتك لا يُنظر إليهن بعين الرضا".

ولطالما أشارت خليفة، الممثلة اللبنانية الأمريكية التي كانت في السابق نجمة الأفلام الإباحية الأعلى تصنيفا في موقع "PornHub"، والتي تلقت تهديدات من تنظيم "داعش" بسبب ارتدائها الحجاب أثناء تصوير مشهد جنسي، إلى إسرائيل باعتبارها دولة "فصل عنصري".

وكانت صريحة في الدفاع عن الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلقت النكات حول هجمات "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول 2023.