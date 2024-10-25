باكستان.. مقتل 10 شرطيين في هجوم إرهابي

وقال كبير في الاستخبارات لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته: "استمر تبادل إطلاق الكثيف مدة ساعة تقريبا، قتل عشرة من عناصر شرطة الحدود وأُصيب سبعة بجروح خلال الهجوم".وشن 20 إلى 25 مسلحا هجوما كثيفا على مركز لشرطة الحدود في منطقة ديرا إسماعيل خان في محافظة خيبر بختونخوا.وأعلنت جماعة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان اطلعت عليه الوكالة.وتشهد باكستان ارتفاعا في عدد الهجمات المسلحة منذ طالبان إلى الحكم في أفغانستان في عام 2021، مع شن الفرع الباكستاني منها هجمات تستهدف غالبيتها القوات الأمنية.وتستهدف بانتظام مسلحين في هذه المنطقة.ويأتي الهجوم في وقت تواجه فيه باكستان الهجمات المسلحة في شمال غرب البلاد فضلا عن تصاعد التمرد الذي يشنه انفصاليون في الجنوب.