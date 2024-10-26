الجيش الإيراني يعلق على الضربات الإسرائيلية: تسببت باضرار محدودة

نيوز – دولي

أعلنت إيران، السبت، أن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، تسببت في "أضرار محدودة".

وتم بث بيان القوات المسلحة الإيرانية على التلفزيون الرسمي، الذي لم يعرض أي صور للأضرار المذكورة.

وقال الإيراني، إن دفاعاته "قلصت" من الأضرار التي سببتها الضربات، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأعلن الدفاع الجوي الإيراني، تصديه لهجمات إسرائيلية على نقاط في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، إلى وقوع "أضرار محدودة" في بعض المواقع، يجري التحقيق بشأنها، حسبما أوردت "مهر".

وأكدت الوكالة، أن الدفاعات "تصدت لمحاولات إسرائيلية لمهاجمة عدة في محيط طهران ومناطق أخرى من البلاد".

وفي وقت سابق، وصفت وسائل إعلام إيرانية رسمية في البداية الهجوم الإسرائيلي بأنه غير ضار.

وذكرت الإذاعة الحكومية أن أصوات الانفجارات في غرب طهران كانت ناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت أنباء تسنيم الإيرانية، التي تعتبر لسان حال الحرس الثوري الإيراني، نقلا عن مصادر حكومية لم تكشف عنها، القول : "لا شك في أن إسرائيل ستحصل على رد مناسب على ضرباتها".

وأضاف المصدر ذاته، أن طهران "تحتفظ بحقها في الرد على أي هجوم ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا مناسبا على أي عمل".

وحضت الولايات المتحدة إيران على التوقف عن مهاجمة إسرائيل لكسر دوامة العنف بعد الرد الإسرائيلي على هجوم صاروخي واسع شنته طهران، مطلع الشهر.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت: "نحث طهران على وقف هجماتها على إسرائيل لإنهاء دوامة القتال من دون مزيد من التصعيد".

وأعلن الإسرائيلي انتهاء هجوم دقيق نفذه ضد عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.

وقال بيان للجيش إن الغارات الجوية، التي تم تنفيذها بناء على توجيه استخباري، شملت إنتاج صواريخ إيرانية كانت قد أُطلقت نحو إسرائيل خلال العام الماضي، حيث شكلت هذه الصواريخ تهديدا مباشرا على أمن مواطني إسرائيل، وفق البيان.