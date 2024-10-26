ما هي حقيقة الهجوم على ايران بـ100 طائرة؟

نيوز – دولي

نفت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، "مزاعم" الإسرائيلي باستهداف "20 نقطة" في إيران، أو الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم الذي استهدف فجر اليوم.

وقالت تسنيم للأنباء، عن مصدر إيراني مطلع إن "ادعاء الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في البلاد غير واقعي"، مضيفة أن "ما تم استهدافه أقل بكثير".

واعتبر المصدر، بحسب الوكالة، أن "هذه الأنباء تمثل حرباً نفسية".

وذكرت أن "الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم كاذبة"، لافتة الى أن "الهجوم الإسرائيلي تم من خارج حدود وألحق أضرارا محدودة".

وأشارت الوكالة أيضا إلى أنه "لم يتم استهداف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري في غرب أو جنوب غرب طهران".

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بأنه الأصوات التي سمعت في طهران هي أصوات تصدي الدفاعات للجيش الإيراني في 3 أماكن حول طهران لعمل عسكري إسرائيلي.