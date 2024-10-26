ومع تأخر الرد الإسرائيلي على ايران، اقتنع الجميع أن ربما لن ترد او على الأقل لن ترد الا بعد مع على جميع تفاصيل العملية، لأن التهديدات كانت واضحة، بأن أي مغامرة او رد إسرائيلي على سيواجه مرة أخرى برد أكثر قسوة.ومن الواضح ان التحذير بعنوانه العام، شمل أي محاولة للرد سواء كانت ضعيفة او قوية، وهذا ما يفتح التساؤلات عما اذا كانت سترد بالفعل.غير ان تقارير أمريكية، وعلى راسها صحيفة نيويورك تايمز، نقلت عن مسؤولين إيرانيين يوم امس، قولهم انه "إذا اقتصر هجوم على قواعد عسكرية ومستودعات صواريخ ومسيرات فلن نرد"، مشيرين الى ان "إيران ستنتقم إذا تسببت الضربات الإسرائيلية في أضرار واسعة وخسائر كبيرة".في مقارنة هذا التصريح مع ما حدث في الواقع فجر اليوم، سنجد أن الشروط التي وضعها المسؤولون الإيرانيون لعدم الرد هي ذاتها تحققت بالضبط، فالضربات استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات للصواريخ، كما ان الضربة كانت محدودة ولا تشمل ضرار وخسائر كبيرة.ومع إصرار الاعلام الإيراني على تأكيد ان الضربة الإسرائيلية كانت ضعيفة، يبدو أن هناك قناعة إيرانية داخلية بأن التأكيد على ان الضربة ضعيفة هو شرط ضروري للامتناع عن الرد.ويعزز ذلك، عدم ظهور أي موقف رسمي او "حاد" من حتى الان، واقتصر الامر على بيان من الدفاع الجوي الإيراني اكد نجاح الدفاع الجوي بصد وتقليل الضربات ولم يحدث سوى اضرار طفيفة على 3 مواقع عسكرية إيرانية.لكن وكالة تسنيم نقلت عن مصادر ان الاستعدادات جاهزة للرد على بعد هذه الضربة.بالمقابل، يقدر مسؤولون امريكيون بحسب تقارير أمريكية، ان قد ترد على بشكل طفيف جدًا يمنع من الرد مجددًا، لتنتهي هنا لعبة الرد والرد الاخر.لكن هذا التقدير لا يتطابق مع التحذير الإيراني المسبق الذي هدد بان أي رد على سيواجه برد اخر اكثر قسوة.