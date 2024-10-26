فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى العراق

نيوز – دولي

أعلن متحدث باسم شركة فلاي دبي، أن ألغت، اليوم السبت، رحلاتها إلى كل من الأردن، وإيران، والعراق، وإسرائيل، وذلك كإجراء احترازي، مع تحويل بعض الرحلات الأخرى.

وأكد المتحدث أن "الشركة تتابع الوضع عن كثب وتقوم بتعديل جدول رحلاتها تبعاً للتطورات".

وذكر أن "الخطوة تأتي ضمن جهود فلاي دبي لضمان سلامة وراحة عملائها، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات أخرى في هذا الصدد فور توافرها".

وبعد ساعات على الضربات الإسرائيلية التي طالت عدة الإيراني فجر اليوم السبت، أعلن الإسرائيلي رسميا انتهاء الهجمات على أهداف عسكرية في .

يشار إلى أن تلك الضربات أتت بعد 26 يوما على تبادل التهديدات بين منذ مطلع الشهر الحالي، حيث نفذت طهران هجوما بأكثر من 180 صاروخا على قواعد عسكرية إسرائيلية.