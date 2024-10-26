مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها الى بغداد وأربيل

نيوز – دوليات



أعلنت الوطنية للطيران، اليوم السبت، إلغاء رحلات المتجهة إلى كلٍ من وأربيل اليوم لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة.



وأضافت في بيان لها أنه "تقرر إلغاء رحلتها رقم (MS0719) المتجهة إلى اليوم ايضا".



وطالبت للطيران العملاء بضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات للطيران.

وأضافت في بيان لها أنه "تقرر إلغاء رحلتها رقم (MS0719) المتجهة إلى اليوم ايضا".وطالبت للطيران العملاء بضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات للطيران.