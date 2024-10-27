خلال ساعات.. محاولة دهس ثانية في إسرائيل

نيوز – دولي

أفادت الإسرائيلية، بتسجيل محاولة دهس استهدفت جنودا إسرائيليين بالقرب من قرية "حزما" بالضفة .

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ العملية على الفور.

وأضافت أن قوات من والجيش انتشرت في مكان الحادث.

وتأتي الحادثة بعد ساعات من عملية دهس نفذها سائق صدم بشاحنته حشدا من المسافرين في محطة للحافلات بـ"غليلوت" شمالي تل أبيب، ما أسفر عن عشرات الإصابات، وصفت بعضها بالخطيرة.

وصنفت الإسرائيلية الحادثة على أنها "إرهابية".

وأظهرت التحقيقات الأولية أن حافلة توقفت بالقرب من محطة لأجل إنزال ركاب، فجاءت شاحنة وصدمتهم في الوقت ذاته.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12 عن "نجمة داود الحمراء" أن المسعفين ألجوا 35 جريحا إلى المستشفيات، 6 منهم في حالة خطيرة، و5 إصابتهم متوسطة، و20 مصابون بجروح طفيف، بينما يوجد 4 في حالة توتر".

ووفق مصادر طبية فإن العديد من الإصابات تعالج في مكان الحادث بينما نقلت الحالات الصعبة إلى المستشفيات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم "تحييد سائق الشاحنة" دون أن يعرف إذا قتل أم لا.

وقالت الإسرائيلية، إن مواطنين تواجدوا في المكان هم من أطلقوا النار على سائق الشاحنة، فيما قالت القناة 12 إن منفذ عملية الدهس هو من سكان قلنسوة وسط .