مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث "القصف الإسرائيلي" على إيران

عقد مجلس الدولي، الاثنين، جلسة لبحث "القصف الإسرائيلي" على .





وعقد مجلس اجتماعا، من في أعقاب الغارات "الإسرائيلية" إيرانية.

وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، إن "إسرائيل قامت بضربات خارج المناطق السكنية في إيران"، مشددة بالقول "لم نشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران".

بدوره، قال المندوب الإيراني في مجلس الأمن، إن "العدوان الإسرائيلي على يمثل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة"، الى أن "الدفاع الجوي الإيراني صد معظم الصواريخ الإسرائيلية".