تحذير.. غادروا هذه المناطق فورا

نيوز – دولي

وجه الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تحذيرا إلى سكان عدد من في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى إخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

وجاء في التحذير الذي نشره المتحدث باسم الإسرائيلي للإعلام أفيخاي أدرعي: "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في التالية: طير حرفا، الجبين، القصر الاحمر، جبل البطم، زبقين، شيحين، الحميري، الخريب، انصار، مطرية الشومر، عدلون، مجدل زون، شمع، أبو شاش، الناقورة، علما .. نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وتابع: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير"، محذرا من أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وأضاف: "يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".