العنف الجنسي يتصاعد ويصل لرقم مهول في دولة عربية

وقال رئيس البعثة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان، إنَّ "حجم العنف الجنسي الذي شهدناه في السودان مهول".ولم يسلم الأطفال من هذا العنف، في حين اختطفت وفتيات لاستعبادهن جنسيا، وفقاً لهذا التقرير.وقال عثمان الذي يرأس هذه البعثة التي أُسِّست أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في (أبريل) 2023، "لم يعد هناك مكان آمن في السودان".