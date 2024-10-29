مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن فلسطين

وخلال الجلسة، أكد منسق الأمم لعملية السلام في تور وينسلاند، أن تشهد تصعيداً مأساوياً مروعاً.وقال وينسلاند، إن "غزة تشهد تصعيداً مأساوياً مروعاً"، مضيفا أن "المنطقة تواجه خطر المزيد من التصعيد".ودعا الى "حماية المدنيين بغزة وإيصال المساعدات لهم"، مؤكدا "أننا نواجه أخطر تصعيد في المنطقة منذ عقود".