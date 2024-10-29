ردّ "أشد من الكابوس".. قديروف يتوعد أوكرانيا

وقال قديروف في تصريح صحفي: "قريبًا سنرد بقسوة لم يروها حتى في كوابيسهم. لن نسمح بذلك، ولا نسمح لأحد باللعب معنا. اليوم وجهت جميع القادة على الخطوط الأمامية بعدم قبول استسلام الأوكرانيين، ومضاعفة القتال حتى يفهموا مقدرة رجالنا".وأعلن قديروف، في وقت سابق اليوم، تعرض سطح مهجور داخل حرم القوات الخاصة في غوديرميس لهجوم بمسيّرة من دون وقوع إصابات، وفق ما جاء عبر موقع "روسيا اليوم".وكتب على "تلغرام": "اليوم في الساعة 6:30 صباحًا في غوديرميس، نتيجة هجوم بطائرة دون طيار، اندلع حريق في سطح خالٍ في القوات الخاصة الروسية، من دون وقوع إصابات".ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم أكثر من 47 ألف مقاتل، بينهم حوالي 19 ألف متطوع، في القوات الخاصة في غوديرميس، بتمويل من مؤسسة "الحاج أحمد قديروف" الخيرية.