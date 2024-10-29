نتنياهو يجتمع مع وزرائه لبحث حلّ سياسي في لبنان

وذكر باراك رافيد على حسابه في منصة "إكس"، عن مصدرين، أن "نتنياهو سيعقد اجتماعا مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والمخابراتية لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان".كما كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم": "يعقد نتنياهو عند الساعة الثامنة من مساء اليوم جلسة أمنية مع كبار قادة بشأن الجبهة اللبنانية، بهدف بحث المهام وإمكانية إنهاء الحرب هناك والتوصل إلى تسوية سياسية".ونقلت الصحيفة عن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قوله إن "الحرب في شمال ستنتهي قبل نهاية العام".وأوضح سموتريتش: "الحرب في ستنتهي بنهاية العام. وربما قبل ذلك بالنسبة لي، وعام 2025 هو عام الخروج من الحرب بالنسبة لنا".وكثفت الغارات على جنوب لبنان ومناطق أخرى الشهر الماضي، بعد قرابة عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود.وتوغلت القوات الإسرائيلية برا في المناطق الجبلية على الحدود مع لبنان واشتبكت مع مقاتلي حزب الله في بعض البلدات.وتقول إنها تهدف إلى "القضاء على تهديد حزب الله وتأمين عودة مواطنيها إلى مساكنهم في الشمال".