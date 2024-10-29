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نتنياهو يجتمع مع وزرائه لبحث حلّ سياسي في لبنان

دوليات

2024-10-29 | 11:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نتنياهو يجتمع مع وزرائه لبحث حلّ سياسي في لبنان
المصدر:
وكالات
1,089 مشاهدة

أكد مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.

وذكر باراك رافيد على حسابه في منصة "إكس"، نقلا عن مصدرين، أن "نتنياهو سيعقد اجتماعا مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والمخابراتية لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان".

كما كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم": "يعقد نتنياهو عند الساعة الثامنة من مساء اليوم جلسة أمنية مع كبار قادة الأجهزة الأمنية بشأن الجبهة اللبنانية، بهدف بحث المهام وإمكانية إنهاء الحرب هناك والتوصل إلى تسوية سياسية".

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قوله إن "الحرب في شمال إسرائيل ستنتهي قبل نهاية العام".

وأوضح سموتريتش: "الحرب في الشمال ستنتهي بنهاية العام. وربما قبل ذلك بالنسبة لي، وعام 2025 هو عام الخروج من الحرب بالنسبة لنا".

وكثفت إسرائيل الغارات على جنوب لبنان ومناطق أخرى الشهر الماضي، بعد قرابة عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود.

وتوغلت القوات الإسرائيلية برا في المناطق الجبلية على الحدود مع لبنان واشتبكت مع مقاتلي حزب الله في بعض البلدات.

وتقول إسرائيل إنها تهدف إلى "القضاء على تهديد حزب الله وتأمين عودة مواطنيها إلى مساكنهم في الشمال".
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