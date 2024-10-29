بلجيكا.. الغاء جميع الرحلات في أحد المطارات بسبب إضراب حراس الأمن

وقال المطار في البيان: "بسبب تصرفات أفراد ونقص عددهم وتعذر ضمان الأمن، تم إلغاء جميع الرحلات المغادرة من مطار بروكسل شارلروا".وأضاف: "بينما سيواصل المطار استقبال الرحلات القادمة ويخطط لاستئناف عمله المعتاد ابتداء من يوم الأربعاء".يذكر أن موظفي شركات وخدمات مسيرة احتجاجية في بروكسل للمطالبة بتحسين ظروف العمل التي وصفوها بـ "المهينة".وتعاني المطارات الأوروبية في الآونة الأخيرة من مشاكل الاضرابات والاحتجاجات، حيث شهد قطاع الفرنسي في شهر أبريل من السنة الجارية إضرابا واسعا للمراقبين الجويين، مما أدى إلغاء ما بين 65 و75% من الرحلات في عدة مطارات.