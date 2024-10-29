بالأرقام.. حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" على لبنان

أعلنت وزارة اللبنانية، الثلاثاء، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.





وأضاف "بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 2792 شهيدا و12772 جريحا". وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة العامة، إن "غارات الإسرائيلي ليوم أمس الاثنين 28 تشرين 2024 اسفرت عن 82 شهيدا و180 جريحا".وأضاف "بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 2792 شهيدا و12772 جريحا".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.