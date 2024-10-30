فيضانات عارمة في اسبانيا تخلف 63 قتيلاً

وتسببت العواصف المستمرة التي بدأت منذ أمس الثلاثاء في فيضانات في مناطق واسعة من جنوب وشرق إسباني، وتحديدا في المنطقة من فالنسيا، اذ غمرت المياه مئات المنازل هناكوتواصل فرق الانقاذ مساعدة العديد من السكان المتضررين جراء الفيضانات العارمة.