مجلس الأمن يحذر من محاولات تفكيك "الأونروا"

ودعا إسرائيل، إلى "احترام التزاماتها الدولية" و"الامتيازات" التي تتمتع بها الأونروا والتي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدات في قطاع غزة.بينما يسعى منذ 7 تشرين 2023، جاهدا للخروج بموقف موحد بسبب الفيتو الأميركي لدعم إسرائيل، فإن الإعلان الذي نشر اليوم يدعو "جميع الأطراف إلى السماح للأونروا بالقيام بمهامها كما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم في كل مناطق عملياتها".وكان الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش دعا في رسالة وجّهها إلى الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء، إلى تمكين الأونروا من مواصلة عملها بعدما أقر الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطتها.في رسالته شدّد غوتيريش على أنه بموجب الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.وشدّد غوتيريش على أن "وقف أنشطة الأونروا سيحرم اللاجئين من المساعدة الأساسية التي يحتاجونها"، لذا فإن إسرائيل بصفتها "قوة احتلال يتوجب عليها أن تحرص على تلبية احتياجات السكان"، مشيرا إلى التزامات لإسرائيل تجاه الأونروا بموجب اتفاق أبرم مع الأمم في العام 1967 وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم وحصاناتها "التي تنطبق على الأونروا".وتابع الأمين العام "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك الذي تم إقراره لحظر الأونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الدولي".وتعهّد غوتيريش بإبلاغ الجمعية العامة للأمم لكي تتّخذ "الإجراءات المناسبة"، بما في ذلك اللجوء المحتمل إلى محكمة العدل .وردّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم داني دانون بالقول إن "إسرائيل ستواصل تسهيل (دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الدولي، لكن الأونروا فشلت في تفويضها ولم تعد الوكالة المناسبة لهذا العمل"، متّهما الوكالة بأنها "ذراع لحماس".يذكر أن الأمم لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تأسست في كانون الأول 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد قيام إسرائيل في أيار من ذلك العام.في حين تعتبر الأمم الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها، تتّهمها إسرائيل بأنها مخترقة من جانب حركة حماس التي شنّت في السابع من تشرين الأول 2023 هجوما غير مسبوق على إسرائيل أشعل فتيل الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة.