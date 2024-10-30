ميقاتي: تطبيق القرار 1701 كاملا يؤدي لاستقرار في جنوب لبنان

​اعتبر رئيس الحكومة ميقاتي، الأربعاء، أن تطبيق القرار 1701 كاملا يؤدي إلى استقرار في جنوب .

وقال ميقاتي، إن "المبعوث الأمريكي أبلغني أنه متوجه لإسرائيل ونأمل وقف إطلاق في الساعات المقبلة".

وأضاف "شروطنا هي تطبيق القرار 1701 ونشر في وتعزيز وجوده هناك ونحن على استعداد لذلك"، مشددا أن "تطبيق القرار 1701 كاملا يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان".

ولفت ميقاتي الى أنه "المطلوب وقف إطلاق مع ضمانة أمريكية ولا خيار أمامنا سوى تطبيق القرار 1701"، مضيفا أن "حزب الله تأخر في فصل الجبهة عن جبهة غزة".

والقرار 1701، اتخذه مجلس الدولي في آب 2006 بالإجماع، ودعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية في .