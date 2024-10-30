الأمم المتحدة تتحدث عن "إنهاء الحرب" في غزة ولبنان

وقال ستيفان دوجاريك، "نقوم بكل ما في وسعنا لإنهاء معاناة الفلسطينيين واللبنانيين".

وأشار الى أن "واشنطن عليها واجب لإنهاء الحرب بغزة ولبنان وإنهاء معاناة الرهائن"، مشددا بالقول "نركز على الوضع الإنساني وتوفير المساعدات لمن يحتاجها، وليس هناك أي بديل عن الأونروا".

وكان رئيس الحكومة ميقاتي قال، اليوم الأربعاء، إن تطبيق القرار 1701 كاملا يؤدي إلى استقرار في جنوب .