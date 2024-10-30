لبنان.. 19 شهيدا بغارات "إسرائيلية" شرقي البلاد

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة العامة في بيان، إن "غارة الإسرائيلي على مزرعة في أدت إلى استشهاد 11 شخصا من بينهم ثلاث نساء، وإصابة ثلاثة بجروح إستدعت إدخالهم العناية المركزة".

وأضاف البيان "في بدنايل في أدت غارة الإسرائيلي على البلدة إلى استشهاد أشخاص من بينهم خمس نساء".

واستهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء الأربعاء، بلدات لبنانية جنوبي البلاد.

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.