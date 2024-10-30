غارات تستهدف الحديدة في اليمن

استهدفت غارات جوية، الخميس، محافظة الحديدة اليمن.



وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن "غارات أميركية وبريطانية على الحديدة في اليمن".

وتعرض ميناء ومطار الحديدة اليمن، في شهر أيلول الماضي، الى قصف جوي "إسرائيلي" مكثف.

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري بالمنطقة.