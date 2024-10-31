إسبانيا: لا تزال هناك جثث لضحايا عالقة داخل السيارات جراء الفيضانات المدمرة

وقال بوينتي، إلى "مئات والشاحنات العالقة على الطرق الموحلة "للأسف هناك جثث لأشخاص داخل بعض المركبات".وبدت الدمار بعد الفيضانات بشكل مخيف مشابهة للأضرار التي تخلفها الأعاصير القوية أو موجات المد العاتية (تسونامي).وتكدست فوق بعضها كألعاب أطفال محطمة، وغطت الأشجار المقتلعة وخطوط المتساقطة، والأغراض المنزلية، شوارع ضاحية باريو دي لا توري، في منطقة فالنسيا، وهي واحدة من عشرات المناطق المتضررة في إقليم فالنسيا الذي تضرر بشدة.وارتفع عدد ضحايا الفيضانات في فالنسيا شرقي إسبانيا إلى 98 شخصا، بينهم 92 في منطقة فالنسيا، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس" عن مسؤولين محليين أمس الأربعاء.وكانت السلطات الإسبانية أعلنت حسب صحيفة إل بايس El Pais، أمس الأربعاء أن فالنسيا الواقعة شرق البلاد، شهدت فيضانات مدمرة إثر أمطار غزيرة اجتاحت المنطقة، ما أسفر عن مقتل العشرات وفق حصيلة أولية أعلنها جهاز الإنقاذ. وتواصل فرق الطوارئ العمل على مواجهة آثار الكارثة، في ظل دعوات لتقديم الدعم العاجل للسكان المتضررين.