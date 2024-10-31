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لبنان.. آخر حصيلة لضحايا "الغارات الإسرائيلية"
دوليات
2024-10-31 | 16:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
588 مشاهدة
أعلنت وزارة
الصحة
اللبنانية، الخميس، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.
وقال مركز عمليات طوارئ
الصحة
العامة، التابع لوزارة
الصحة
العامة، إن "غارات
العدو
الإسرائيلي أمس الاربعاء، أسفرت عن 45 شهيدا و110 جرحى".
وأضاف البيان "بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى أمس 2867 شهيدا و13047 جريحا".
يشار الى أن مناطق عدة في
لبنان
تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.
>>
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