لبنان.. آخر حصيلة لضحايا "الغارات الإسرائيلية"

أعلنت وزارة اللبنانية، الخميس، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ العامة، التابع لوزارة العامة، إن "غارات الإسرائيلي أمس الاربعاء، أسفرت عن 45 شهيدا و110 جرحى".

وأضاف البيان "بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى أمس 2867 شهيدا و13047 جريحا".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.