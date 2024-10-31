واشنطن تتحدث عن "تقدم" بمفاوضات وقف إطلاق النار بلبنان

وقال بلينكن في تصريحات صحافية، "بناء على زيارتي الأخيرة للمنطقة، والعمل الجاري الآن، فقد حققنا تقدما جيدا في تلك التفاهمات".وأوضح أنه "من المهم التأكد من وجود فهم واضح، سواء من أو من إسرائيل، لما هو مطلوب بموجب القرار 1701 لضمان تنفيذه الفعال".وأكد أن "تعمل بجد" للتوصل إلى ترتيبات تفضي لاتفاق من شأنه أن ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية المحاذية لإسرائيل.وتابع "لا يزال هناك عمل إضافي يتعين علينا القيام به"، داعيا إلى "حل دبلوماسي لا سيما من خلال وقف لإطلاق النار".وكان رئيس الحكومة ميقاتي أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده مستعدة لتطبيق القرار 1701، في إطار المساعي لنزع فتيل الأزمة التي تهدد بحرب أوسع.