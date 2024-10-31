بيانات تكشف تدمير ربع المباني في 25 بلدة لبنانية

وأفادت صحيفة بوست اعتمادا على بيانات أقمار صناعية، أنه "تم تدمير أو تضرر نحو ربع المباني في 25 بلدة لبنانية قرب الحدود مع إسرائيل".

وكانت وزارة أعلنت، الخميس، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد، مؤكدة استشهاد 2867 شخصا وإصابة 13047 آخرين.

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.