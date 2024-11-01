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"أنثى أو ذكر أو متنوع".. قانون تحديد الهوية الجنسية ذاتيا يدخل حيز التنفيذ
دوليات
2024-11-01 | 05:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,660 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
دخل حيز التنفيذ قانون يسهل على الأشخاص في ألمانيا تغيير تسجيل جنسهم وأسمائهم الأولى في بيانات الهوية الشخصية، اعتبارا من اليوم
الجمعة
.
وبموجب
القانون
الجديد، صار الشخص لا يحتاج سوى لتقديم إقرار لمكتب الأحوال المدنية لتغيير تسجيل الجنس إلى أنثى أو ذكر أو متنوع، أو حتى التخلي عن ذكر الجنس في بيانات هويته.
وكانت الحكومة الائتلافية في ألمانيا تمكنت من تمرير
القانون
المعروف باسم "قانون تحديد الهوية الذاتية"، والذي كان مصحوبا بالعديد من النقاشات.
وتعليقا على دخول
القانون
حيز التنفيذ، قالت وزيرة المساواة الألمانية، ليزا باوس: إنه يوم مميز للغاية لجميع المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين.
وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب "الخضر": مع دخول قانون تحديد الهوية الذاتية حيز التنفيذ،
أصبح
التغيير السهل لتسجيل الجنس والأسماء الأولى أخيرا حقيقة واقعة الآن.
بدوره، قال المفوض الحكومي لحقوق مجتمع الميم، سفين ليمان: بهذا القانون، تنضم ألمانيا إلى مجموعة من الدول حول العالم تتيح للأشخاص تعديل تسجيل جنسهم وأسمائهم الأولى دون أن تعاملهم على أنهم مرضى.
وأشار الوزير المنتمي أيضا إلى حزب "الخضر" إلى أنه "يوجد بالفعل قوانين مماثلة في 16 دولة، مثل الأرجنتين ونيوزيلندا وإيرلندا وسويسرا".
يذكر أن قانون التحول الجنسي الذي كان معمولا به في السابق على مدار أكثر من 40 عاما، كان يتطلب من الراغبين في تغيير بياناتهم إجراءات مطولة ومكلفة تتضمن تقييمات وتقارير قضائية، أما الآن، فيكفي التسجيل في
مكتب
السجل المدني، وبعد ثلاثة شهور يمكن تقديم الإقرار وإجراء التغيير، إذ
أصبح
التسجيل ممكنا منذ أغسطس الماضي. ووفقا لوزارة الأسرة الألمانية، فإن فترة الانتظار التي تبلغ ثلاثة شهور توفر للفرد وقتا للتفكير.
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