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ارتداء ملابس النساء.. "الجيش الإسرائيلي" يعيد ما فعله الامريكان في العراق!

دوليات

2024-11-01 | 06:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ارتداء ملابس النساء.. &quot;الجيش الإسرائيلي&quot; يعيد ما فعله الامريكان في العراق!
المصدر:
الجزيرة نت
7,374 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

يمتلئ فضاء السوشال ميديا بصور الجنود "الإسرائيليين" وهم يوثقون الانتهاكات التي يقومون بها سواء في غزة أو في جنوب لبنان. وإن كانت صور جرائم الجيوش سابقا تظهر على شكل تسريب كما في حادثة سجن أبو غريب العراقي، فإن حرب "إسرائيل" علنية بكل تفاصيلها. إنهم يقترفون أفعالهم ويوثقونها ثم يتفاخرون بها.

ولعل أغرب ما تفتقت عنه ذهنية جنود الجيش الإسرائيلي هو تفاخرهم بارتداء ملابس النساء في غزة ولبنان. وتكشف الصور والفيديوهات جنودا "إسرائيليين" متفاخرين وهم داخل بيوت العائلات الفلسطينية أو اللبنانية بعد قتلها أو تهجير أهلها، حيث يقوم الجنود بتفتيش الخزائن وارتداء ملابس ربات البيوت، بل وحتى ملابس الأطفال في بعض الأحيان.

والسؤال الأهم: لم يقوم الجنود بذلك؟ هل هي ظاهرة فردية؟ أم هي من صميم البنية العقائدية للجيش الذي يزعم أنه الأكثر أخلاقية في العالم؟ وما رأي القانون الدولي والإنساني في ممارسات كهذه؟

يكشف تحليل هذه الصور في منازل تم اقتحامها خلال النزاعات المسلحة عن أبعاد نفسية واجتماعية معقدة، تشير إلى أسلوب عدواني ينطوي على السخرية والإذلال. ويحمل هذا التصرف دلالات عميقة ترتبط بمفهوم القوة والسيطرة، إذ يستهدف جيش الاحتلال إذلال المجتمع المهجّر والمحتل وسلبه رموزه الثقافية وكرامته، ضمن آليات نفسية تهدف إلى تحطيم الروح المعنوية للضحايا.
جنود إسرائيليون يرتدون ملابس نسائية في غزة, منشورة قبل 26 أسبوع رابط الصورة https://www.instagram.com/p/C6YN1u8Lna9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

ماذا تقول الصور؟
إن تحليل هذه الصور من منظور نفسي واجتماعي يكشف عن عدة أبعاد تتعلق بسلوك الجنود الإسرائيليين في مواقف الاحتلال والعدوان، وكذلك بتأثيرات القوة والنزاعات على التصرفات البشرية. ويكشف النظر العميق في دلالات هذه الصور عدة أمور:

التعبير عن القوة والسيطرة: ارتداء ملابس النساء في المنازل التي تم اقتحامها قد يكون تعبيراً ساخرًا عن السلطة والسيطرة، وهو يهدف إلى إرسال رسالة للمهجرين بأنهم أصبحوا عرضة للسخرية، وأنه تم الاستيلاء على خصوصياتهم وممتلكاتهم دون أي احترام. هذا التصرف يعكس نوعًا من الاستعلاء الثقافي ومحاولة تقويض كرامة أصحاب المكان الأصليين.

إذلال الضحية وإزالة الإنسانية: في مثل هذه النزاعات، قد يتجه بعض الجنود إلى سلوكيات هدفها إذلال الضحايا واحتقارهم، كجزء من الحرب النفسية. ارتداء ملابس نسائية للضحايا هو محاولة لإظهار التفوق العسكري عبر إهانة الجانب المعنوي والثقافي للضحية، بحيث يشعر المُهجَّر بأن حتى ملابسه وخصوصيته لم تعد في مأمن.

التنفيس عن الضغط النفسي: في أحيانٍ كثيرة، يلجأ الجنود المشاركون في النزاعات إلى سلوكيات غير اعتيادية كوسيلة للتنفيس عن التوتر الناتج عن الحرب والضغوط النفسية المرتبطة بها. قد يُستخدم السخرية والهزل كآلية دفاع نفسي للتخفيف من مشاعر الخوف أو الذنب.

التصوير للتأثير الإعلامي: التقاط صور من هذا النوع ونشرها له تأثير إعلامي مقصود، حيث يسعى الجنود، أو من يقومون بنشرها، إلى تعزيز صورة القوة والاستهتار بالمجتمع الذي تم احتلاله أمام جمهورهم، ما يمكن أن يُستخدم لخلق شعور بالتفوق واللامبالاة تجاه المعاناة الإنسانية للضحايا.

استخدام الرمزية الثقافية: في الثقافات العربية، الملابس النسائية ترمز إلى الشرف والعفة، وهنا يتم استخدامها كأداة للسخرية، ما يعكس محاولة للتلاعب بالرموز الثقافية واستغلالها من أجل التحقير.

بشكل عام، يُظهر هذا السلوك تحقيرًا للضحايا، ويكشف كيف يمكن أن يؤدي النزاع المسلح إلى تطبيع سلوكيات مهينة وغير إنسانية من قبل جيش الاحتلال، وهو بلا شك يكشف نزعة سادية منزوع عنها أي تعاطف إنساني.

هل هناك ممارسات مثل هذه حصلت في أماكن أخرى من العالم تشبهها او قريبة منها؟
إن رؤية صور الجنود الإسرائيليين خلال العدوان على غزة ولبنان وهم يقومون بهذه الممارسات غير الإنسانية ليعيد إلى الاذهان صورا وممارسات مشابهة تتعلق بالسخرية أو إذلال السكان المحليين واحتقار رموزهم الثقافية ظهرت في عدة مناطق نزاع حول العالم، وتعتبر جزءًا من الحرب النفسية التي تهدف إلى تقويض الروح المعنوية للمجتمعات المحتلة أو المستهدفة. فيما يلي بعض الأمثلة:

1- حرب العراق (2003-2011): خلال الغزو الأميركي للعراق، ظهرت صور لجنود أميركيين في سجن أبو غريب وهم يقومون بتعذيب وإهانة السجناء العراقيين بطرق مهينة، منها إجبارهم على ارتداء أوضاع محرجة أو السخرية منهم. كانت هذه الصور جزءًا من عمليات إذلال وتعذيب نفسي تهدف إلى كسر معنويات السجناء والمجتمع العراقي عمومًا، وقد أثارت تلك الصور استنكاراً دولياً واسعاً.

2- حرب البوسنة (1992-1995): أثناء الحرب البوسنية، تعرض مسلمو البوسنة لجرائم إبادة جماعية على يد القوات الصربية، حيث تم اقتحام القرى وترويع السكان، وتعرضت النساء لاعتداءات ممنهجة، واستخدمت الرموز الثقافية كوسيلة للإذلال. كانت هذه الأفعال تهدف إلى الإهانة وترسيخ الإذلال النفسي، حيث جرى استهداف الطقوس والعادات والرموز الدينية للمسلمين في إطار عملية التصفية العرقية.

3- جيش الاحتلال الإسرائيلي: في عدة حالات موثقة، قام جنود إسرائيليون بتخريب المنازل الفلسطينية وكتابة رسائل مهينة على الجدران أو تشويه الرموز الدينية والثقافية للمجتمع الفلسطيني. هذه الأفعال عادة ما تتضمن سلوكيات تتحدى حرمة البيوت والممتلكات الخاصة للفلسطينيين وتستهدف كسر معنوياتهم وإظهار سيطرة الجنود.

4- جنوب إفريقيا (نظام الفصل العنصري): خلال نظام الأبارتهايد، تم استخدام وسائل مشابهة من الإذلال النفسي، حيث كان الجنود أو الشرطة يتعاملون مع السكان السود بطرق استعراضية تهدف إلى إذلالهم وانتزاع كرامتهم، بما في ذلك تحطيم منازلهم أو دخولها دون إذن. كان الهدف ترسيخ شعور العجز والدونية لدى السكان السود.

5- حرب الجزائر (1954-1962): أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر، تعرض العديد من الجزائريين لعمليات إذلال وقمع ممنهج، شمل اقتحام منازلهم والسخرية من تقاليدهم. كانت القوات الفرنسية تقوم بتدمير القرى واحتقار الرموز الثقافية والدينية للجزائريين كجزء من سياسة الضغط النفسي وكسر إرادة المقاومة.

في جميع هذه الحالات، كانت السخرية من الثقافة أو الرموز المحلية وسيلة لتعزيز السيطرة النفسية وتكريس الشعور بالهزيمة لدى السكان المستهدفين، وهو ما يظهر إلى أي درجة يمكن أن تتجه الصراعات إلى مستويات من القسوة والعنف النفسي، بخلاف المواجهات العسكرية المباشرة.

هل يعتبر تصرف الجنود "الإسرائيليين" هذا منافيا للقانون الدولي والأعراف الإنسانية؟
بمراجعة المواد القانونية ذات العلاقة، قطعا، فإن تصرف الجنود الإسرائيليين كما يظهر في الصور يعتبر منافياً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية من عدة نواحٍ. هناك قوانين ومعايير دولية تنظم سلوك القوات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة، وتهدف إلى حماية حقوق المدنيين وصون كرامتهم، ومن بين هذه القوانين:

اتفاقيات جنيف (1949): تنص اتفاقيات جنيف، وخاصة البروتوكول الأول الملحق بها، على حماية المدنيين من أي انتهاكات لكرامتهم، بما في ذلك الإهانات والسخرية والمعاملة المهينة. أي فعل يتضمن الإساءة إلى المدنيين أو ممتلكاتهم أو انتهاك خصوصياتهم يُعد انتهاكاً لهذه الاتفاقيات. تقتضي المادة 27 من الاتفاقية الرابعة على وجه الخصوص "احترام شرف وحقوق العائلة" وتمنع أي فعل يعتبر مهيناً للمدنيين، مثل العبث بممتلكاتهم أو الإساءة لرموزهم الثقافية.

القانون الدولي لحقوق الإنسان: يشدد القانون الدولي لحقوق الإنسان على حماية الكرامة الإنسانية، ويعد أي فعل مهين أو مسيء لشخص أو مجتمع استهدافاً لكرامتهم وانتهاكاً لحقوقهم. تعتبر التصرفات التي تنطوي على السخرية من الملابس أو الممتلكات الشخصية للضحايا تعبيراً عن الاعتداء على الكرامة الشخصية.

الأعراف الإنسانية والأخلاقية: يعتبر استهداف الممتلكات الخاصة والسخرية منها، وخاصة الملابس الرمزية للنساء أو الرموز الثقافية، سلوكاً غير أخلاقي ويخالف الأعراف الإنسانية التي تدعو إلى احترام كرامة الناس، حتى في سياق الحرب. المحكمة الجنائية الدولية: في بعض الحالات، يمكن اعتبار مثل هذه الأفعال جرائم حرب إذا كانت جزءاً من سياسة أو سلوك ممنهج لإهانة السكان المدنيين أو تهجيرهم قسراً. إن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر الإهانات والاعتداءات على الكرامة، سواء الجسدية أو النفسية، ضمن الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم حرب وفقًا للمادة 8 من نظامها الأساسي.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC): تُعرِّف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل هذه الممارسات على أنها خرقٌ للأخلاقيات العسكرية، والتي تلزم أفراد القوات المسلحة باحترام كرامة السكان المدنيين وعدم الانخراط في تصرفات مهينة أو غير إنسانية.

يمكن القول إجمالا إن تصرفات الجنود الإسرائيليين التي تنطوي على السخرية من ملابس المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين وممتلكاتهم الخاصة، تعتبر منافية للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، ويمكن اعتبارها انتهاكاً للكرامة الإنسانية وحقوق المدنيين في سياق النزاعات المسلحة.
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ارتداء ملابس النساء

"الجيش الإسرائيلي"

يعيد ما فعله الامريكان في العراق!

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