ارتداء ملابس النساء.. "الجيش الإسرائيلي" يعيد ما فعله الامريكان في العراق!

ولعل أغرب ما تفتقت عنه ذهنية جنود الإسرائيلي هو تفاخرهم بارتداء ملابس النساء في غزة ولبنان. وتكشف والفيديوهات جنودا "إسرائيليين" متفاخرين وهم داخل بيوت العائلات الفلسطينية أو اللبنانية بعد قتلها أو تهجير أهلها، حيث يقوم الجنود بتفتيش الخزائن وارتداء ملابس ربات البيوت، بل وحتى ملابس الأطفال في بعض الأحيان.يكشف تحليل هذه في منازل تم اقتحامها خلال النزاعات المسلحة عن أبعاد نفسية واجتماعية معقدة، تشير إلى أسلوب عدواني ينطوي على السخرية والإذلال. ويحمل هذا التصرف دلالات عميقة ترتبط بمفهوم القوة والسيطرة، إذ يستهدف جيش الاحتلال إذلال المجتمع المهجّر والمحتل وسلبه رموزه الثقافية وكرامته، ضمن آليات نفسية تهدف إلى تحطيم الروح المعنوية للضحايا.إن تحليل هذه من منظور نفسي واجتماعي يكشف عن عدة أبعاد تتعلق بسلوك الجنود الإسرائيليين في مواقف الاحتلال والعدوان، وكذلك بتأثيرات القوة والنزاعات على التصرفات البشرية. ويكشف النظر العميق في دلالات هذه عدة أمور:ارتداء ملابس النساء في المنازل التي تم اقتحامها قد يكون تعبيراً ساخرًا عن السلطة والسيطرة، وهو يهدف إلى إرسال رسالة للمهجرين بأنهم أصبحوا عرضة للسخرية، وأنه تم الاستيلاء على خصوصياتهم وممتلكاتهم دون أي احترام. هذا التصرف يعكس نوعًا من الاستعلاء الثقافي ومحاولة تقويض كرامة أصحاب المكان الأصليين.في مثل هذه النزاعات، قد يتجه بعض الجنود إلى سلوكيات هدفها إذلال الضحايا واحتقارهم، كجزء من الحرب النفسية. ارتداء ملابس نسائية للضحايا هو محاولة لإظهار التفوق العسكري عبر إهانة الجانب المعنوي والثقافي للضحية، بحيث يشعر المُهجَّر بأن حتى ملابسه وخصوصيته لم تعد في مأمن.في أحيانٍ كثيرة، يلجأ الجنود المشاركون في النزاعات إلى سلوكيات غير اعتيادية كوسيلة للتنفيس عن التوتر الناتج عن الحرب والضغوط النفسية المرتبطة بها. قد يُستخدم السخرية والهزل كآلية دفاع نفسي للتخفيف من مشاعر الخوف أو الذنب.التقاط صور من هذا النوع ونشرها له تأثير إعلامي مقصود، حيث يسعى الجنود، أو من يقومون بنشرها، إلى تعزيز صورة القوة والاستهتار بالمجتمع الذي تم احتلاله أمام جمهورهم، ما يمكن أن يُستخدم لخلق شعور بالتفوق واللامبالاة تجاه المعاناة الإنسانية للضحايا.في الثقافات العربية، الملابس النسائية ترمز إلى الشرف والعفة، وهنا يتم استخدامها كأداة للسخرية، ما يعكس محاولة للتلاعب بالرموز الثقافية واستغلالها من أجل التحقير.بشكل عام، يُظهر هذا السلوك تحقيرًا للضحايا، ويكشف كيف يمكن أن يؤدي النزاع المسلح إلى تطبيع سلوكيات مهينة وغير إنسانية من قبل جيش الاحتلال، وهو بلا شك يكشف نزعة سادية منزوع عنها أي تعاطف إنساني.إن رؤية صور الجنود الإسرائيليين خلال العدوان على غزة ولبنان وهم يقومون بهذه الممارسات غير الإنسانية ليعيد إلى الاذهان صورا وممارسات مشابهة تتعلق بالسخرية أو إذلال السكان المحليين واحتقار رموزهم الثقافية ظهرت في عدة مناطق نزاع حول العالم، وتعتبر جزءًا من الحرب النفسية التي تهدف إلى تقويض الروح المعنوية للمجتمعات المحتلة أو المستهدفة. فيما يلي بعض الأمثلة:أثناء الحرب البوسنية، تعرض مسلمو البوسنة لجرائم إبادة جماعية على يد القوات الصربية، حيث تم اقتحام القرى وترويع السكان، وتعرضت النساء لاعتداءات ممنهجة، واستخدمت الرموز الثقافية كوسيلة للإذلال. كانت هذه الأفعال تهدف إلى الإهانة وترسيخ الإذلال النفسي، حيث جرى استهداف الطقوس والعادات والرموز الدينية للمسلمين في إطار عملية التصفية العرقية.في عدة حالات موثقة، قام جنود إسرائيليون بتخريب المنازل الفلسطينية وكتابة رسائل مهينة على الجدران أو تشويه الرموز الدينية والثقافية للمجتمع الفلسطيني. هذه الأفعال عادة ما تتضمن سلوكيات تتحدى حرمة البيوت والممتلكات الخاصة للفلسطينيين وتستهدف كسر معنوياتهم وإظهار سيطرة الجنود.خلال نظام الأبارتهايد، تم استخدام وسائل مشابهة من الإذلال النفسي، حيث كان الجنود أو الشرطة يتعاملون مع السكان السود بطرق استعراضية تهدف إلى إذلالهم وانتزاع كرامتهم، بما في ذلك تحطيم منازلهم أو دخولها دون إذن. كان الهدف ترسيخ شعور العجز والدونية لدى السكان السود.أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر، تعرض العديد من الجزائريين لعمليات إذلال وقمع ممنهج، شمل اقتحام منازلهم والسخرية من تقاليدهم. كانت القوات الفرنسية تقوم بتدمير القرى واحتقار الرموز الثقافية والدينية للجزائريين كجزء من سياسة الضغط النفسي وكسر إرادة المقاومة.في جميع هذه الحالات، كانت السخرية من الثقافة أو الرموز المحلية وسيلة لتعزيز السيطرة النفسية وتكريس الشعور بالهزيمة لدى السكان المستهدفين، وهو ما يظهر إلى أي درجة يمكن أن تتجه الصراعات إلى مستويات من القسوة والعنف النفسي، بخلاف المواجهات العسكرية المباشرة.بمراجعة المواد القانونية ذات العلاقة، قطعا، فإن تصرف الجنود الإسرائيليين كما يظهر في يعتبر منافياً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية من عدة نواحٍ. هناك قوانين ومعايير دولية تنظم سلوك القوات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة، وتهدف إلى حماية حقوق المدنيين وصون كرامتهم، ومن بين هذه القوانين:تنص اتفاقيات جنيف، وخاصة البروتوكول الأول الملحق بها، على حماية المدنيين من أي انتهاكات لكرامتهم، بما في ذلك الإهانات والسخرية والمعاملة المهينة. أي فعل يتضمن الإساءة إلى المدنيين أو ممتلكاتهم أو انتهاك خصوصياتهم يُعد انتهاكاً لهذه الاتفاقيات. تقتضي المادة 27 من الاتفاقية الرابعة على وجه الخصوص "احترام شرف وحقوق العائلة" وتمنع أي فعل يعتبر مهيناً للمدنيين، مثل العبث بممتلكاتهم أو الإساءة لرموزهم الثقافية.يشدد الدولي لحقوق الإنسان على حماية الكرامة الإنسانية، ويعد أي فعل مهين أو مسيء لشخص أو مجتمع استهدافاً لكرامتهم وانتهاكاً لحقوقهم. تعتبر التصرفات التي تنطوي على السخرية من الملابس أو الممتلكات الشخصية للضحايا تعبيراً عن الاعتداء على الكرامة الشخصية.يعتبر استهداف الممتلكات الخاصة والسخرية منها، وخاصة الملابس الرمزية للنساء أو الرموز الثقافية، سلوكاً غير أخلاقي ويخالف الأعراف الإنسانية التي تدعو إلى احترام كرامة الناس، حتى في سياق الحرب. المحكمة الجنائية الدولية: في بعض الحالات، يمكن اعتبار مثل هذه الأفعال جرائم حرب إذا كانت جزءاً من سياسة أو سلوك ممنهج لإهانة السكان المدنيين أو تهجيرهم قسراً. إن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر الإهانات والاعتداءات على الكرامة، سواء الجسدية أو النفسية، ضمن الأفعال التي يمكن اعتبارها جرائم حرب وفقًا للمادة 8 من نظامها الأساسي.تُعرِّف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل هذه الممارسات على أنها خرقٌ للأخلاقيات العسكرية، والتي تلزم أفراد القوات المسلحة باحترام كرامة السكان المدنيين وعدم الانخراط في تصرفات مهينة أو غير إنسانية.