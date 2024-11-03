أكبر شركة طيران أمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى "إسرائيل" حتى صيف 2025

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، ان "شركة الأمريكية American Airlines، ألغت الرحلات من وإلى إسرائيل، حتى نهاية صيف العام المقبل".وأشارت الصحيفة العبرية، أنه "في الوقت الحالي، لا توجد خطوط أمريكية تحلق إلى إسرائيل، وألغت شركة دلتا رحلاتها حتى مارس من العام المقبل، وألغت شركة رحلاتها حتى إشعار آخر".وقالت، إن "العال (الإسرائيلية) هي شركة الوحيدة التي تقوم بتشغيل رحلات بين والولايات المتحدة، حيث، قد تقدم مبادرة مقر التكنولوجيا الفائقة إجابة في شكل ثلاثة أسابيع خلال الفترة من يناير إلى مارس، على الطريق بين وتل أبيب، إذا تم الحصول على جميع الموافقات وستؤتي المبادرة ثمارها".