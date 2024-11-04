نفي سوري لأنباء استهداف مطار دمشق الدولي

وقال منصور أن "حركة مطار دمشق الدولي طبيعية دون حدوث أي حالة طوارئ".ورجحت وسائل إعلام محلية أن "يكون صوت الانفجار ناجم عن عدوان إسرائيلي، استهدف محيط زينب".بينما أكدت إذاعة "شام إف إم" أن "العدوان إسرائيلي على محيط ريف استهدف ثلاث نقاط (مدينة زينب ومحيط فندق مطار دمشق الدولي ومحيط بلدة نجها)".وأكدت أن "المعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات دون ورود معلومات عن حجم الأضرار".