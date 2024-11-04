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نفي سوري لأنباء استهداف مطار دمشق الدولي
دوليات
2024-11-04 | 11:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
505 مشاهدة
نفى مدير
الطيران
المدني باسم منصور، اليوم الاثنين، أنباء استهداف مطار دمشق الدولي.
وقال منصور أن "حركة مطار دمشق الدولي طبيعية دون حدوث أي حالة طوارئ".
ورجحت وسائل إعلام محلية أن "يكون صوت الانفجار ناجم عن عدوان إسرائيلي، استهدف محيط
مدينة
السيدة
زينب".
بينما أكدت إذاعة "شام إف إم" أن "العدوان إسرائيلي على محيط ريف
العاصمة
استهدف ثلاث نقاط (مدينة
السيدة
زينب ومحيط فندق مطار دمشق الدولي ومحيط بلدة نجها)".
وأكدت أن "المعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات دون ورود معلومات عن حجم الأضرار".
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