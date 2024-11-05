بالأرقام.. حصيلة ضحايا الغارات على لبنان

أعلنت وزارة اللبنانية، الثلاثاء، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة، إن "غارات الإسرائيلي ليوم أمس الاثنين 4 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 11 شهيدا و61 جريحاً".

وأضافت "بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3013 شهيدا و13553 جريحا".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.