غارات إسرائيلية تخلف عشرات القتلى والجرحى شرق لبنان

وقال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه على منصة إكس إن "إسرائيل شنت "20 غارة على محافظة بعلبك الهرمل اليوم، سقط جراءها 30 قتيلا و35 جريحا".كما أفاد عن غارة "هي الأقرب على قلعة بعلبك"، إلى سقوط "صاروخ داخل موقف السيارات" التابع لها.على صعيد متصل، تجددت الغارات، الأربعاء، على ضاحية بيروت الجنوبية، وفق فرانس برس، بعد إنذارات إسرائيلية للسكان بإخلاء ثلاث مناطق في معقل حزب الله، بعد توقف الضربات منذ السبت.واستهدفت "غارات عنيفة" مناطق عدّة في الضاحية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، وذلك بعدما دعا الإسرائيلي سكان الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة إلى إخلائها.وأظهرت مقاطع لوكالة فرانس برس تصاعُد سحابة دخان رمادية ضخمة في المنطقة بعد الغارة الأولى التي وصل صداها إلى مناطق بعيدة نسبيا عن الضاحية.ونُفّذت الضربات بعد فترة وجيزة من بث مسجلة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في ذكرى مرور 40 يوما على اغتيال سلفه السيد حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في 27 ايلول.وفي جنوب لبنان، تجدّدت الغارات على منطقة النبطية بعد تحذير من الإسرائيلي للسكان للإخلاء.وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي استهدف حيّين في النبطية، مضيفة أنّ الغارات طالت مبنى في المدينة وآخر على طريقها.إلى ذلك، أعلن الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 120 قذيفة عبر الحدود، فيما أفاد الحزب عن استهداف مواقع عسكرية وبلدات في الداخل الإسرائيلي.