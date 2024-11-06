بالتنسيق مع باكستان.. إيران تعلن مقتل زعيم "جيش العدل"

وينشط "جيش العدل" ، على الحدود المشتركة بين إيران وباكستان، وأوضحت طهران أن غارات مشتركة نفذها البلدان، استهدفت مسلحيه، الليلة الماضية.وتصنف إيران وباكستان والولايات تنظيم "جيش العدل"، بأنه منظمة إرهابية، فيما يخوض التنظيم المُسلح، الذي تشكل عام 2012، مواجهات عنيفة مع القوات الإيرانية، عادة ما توقع قتلى في صفوف الطرفين.وكان آخر هجوم شنه التنظيم، الأسبوع الماضي، حين استهدف قوات في "تفتان" بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ما أوقع 10 قتلى في صفوف القوات .إيران تُعلن تفاصيل الاستهدافونقلت أنباء "إيسنا"، عن مصدر عسكري قوله: "القوات والباكستانية شنت الليلة الماضية هجمات وغارات على أوكار تنظيم جيش العدل، ما أوقع 12 قتيلاً على الأقل وعددا من الجرحى من بينهم زعيم الجماعة صلاح الدين فاروقي".وأضاف المصدر أنه: "قُتل في الغارة أيضا شخصان من قيادة الصف الأول بالتنظيم، وهما إبراهيم سابكزئي، وأسمه الحركي سلمان، وهو الرجل الثاني في التنظيم، وفقير محمد محمد زهي، وأسمه الحركي أمير عمر".وبحسب المصدر العسكري، فإن سلمان هو رئيس جهاز الاستخبارات في "جيش العدل"، بينما أمير عمر هو مسؤول التجنيد والدعم العسكري، مشيراً إلى أن "سلمان وعمر جرى استهدافهما بطائرة مسيرة في إقليم بلوشستان الباكستاني".التنظيم يصدر بياناًمن جانبه، أصدر تنظيم "جيش العدل" بياناً، أكد فيه وقوع غارات استهدفت مواقعه في إقليم بلوشستان الباكستاني، مؤكداً مقتل 12 مسلحاً وإصابة 4 آخرين بجروح.وإذ أقر التنظيم بمقتل سلمان وأمير عمر، لم يؤكد مقتل زعيمه صلاح الدين فاروقي.وقائد جيش العدل هو عبد الرحیم ملا زاده، الذي يصدر بياناته باسم صلاح الدین فاروقي، وُلد في العام 1979 بمدينة "راسك" التابعة لإقليم بلوشستان جنوب شرق إيران.أبرز هجمات جيش العدلفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2013، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن مقتل 14 من جنود حرس الحدود الإيرانيين في سراوان.في 26 أبريل/نيسان 2017، أعلنت الجماعة قتل ما لا يقل عن 9 من حرس الحدود الإيرانيين وإصابة اثنين آخرين، في كمين على الحدود الباكستانية .في ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في جابهار الساحلية، ما أسفر عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة 42 آخرين.في 2 فبراير/ شباط 2019، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة لقوات "الباسيج" في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل جندي.في 9 أبريل/نيسان 2024، أعلنت الجماعة تنفيذ هجوم مسلح على سيارتين للشرطة في منطقة سوران - مهرستان ما أسفر عن مقتل 6 من قوات .