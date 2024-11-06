Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
هاريس في أول تعليق لها: علينا قبول نتائج الانتخابات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"الحسناء الغامضة" تعود.. من هي؟

دوليات

2024-11-06 | 13:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;الحسناء الغامضة&quot; تعود.. من هي؟
4,242 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
تعد قصة ميلانيا ترامب التي لقبت بـ"الحسناء الغامضة"، وإن كانت قصيرة، مليئة بالتفاصيل المثيرة، فمنذ نعومة أظافرها وحتى دخولها البيت الأبيض، عاشت ميلانيا حياة غير عادية.

ابنة سلوفينيا بدأت حياتها العملية عارضة أزياء في سن الخامسة، قبل أن تنتقل للعمل في الولايات المتحدة وتقابل زوجها، أحد كبار مستثمري العقارات دونالد ترامب الذي أدخلها البيت الأبيض سيدة أولى للبلاد.
 
ميلانيا قبل ترامب
 
في السادس والعشرين من نيسان 1970، ولدت ميلانيا كانفاس لأسرة ميسورة الحال نسبيا، تعيش في بلدة فسيفنيتسا الصغيرة على ضفاف نهر سافا وسط سلوفينيا.
 
وكانت والدتها أميليا تعمل في إحدى ماركات الأزياء مصممة مطبوعات، أما والدها فيكتور فقد شغل منصب العمدة في بلدة مجاورة قبل أن يقرر التحول إلى تجارة السيارات وينجح فيها.
 
وعرفت ميلانيا الأضواء طفلة حين شاركت في سن الخامسة في عروض أزياء الأطفال.
 
وفي عمر السادسة عشرة، وضعتها الصدفة في طريق مصور الأزياء السلوفيني ستين جيركو، الذي أدخلها عالم الإعلانات التجارية.
 
وبعدها بعامين، وقعت عقدا مع وكالة لعرض الأزياء في مدينة ميلانو الإيطالية، ومنها انطلقت مسيرتها في عروض الأزياء بين إيطاليا وفرنسا.
 
وحتى عادت الصدفة ووضعتها عام 1995 في طريق رجل الأعمال باولو زامبولي المالك المشارك لوكالة متروبوليتان مودلز المتخصصة في عروض الأزياء.
 
زامبولي الأميركي الإيطالي، الذي كان يقطن نيويورك آنذاك، شجع ميلانيا على القدوم إلى الولايات المتحدة ووعد بدعمها.
 
وبالفعل دخلت ميلانيا كانفاس الولايات المتحدة في 1996 بتأشيرة زيارة، ثم تحصلت بعد ذلك على تأشيرة عمل، قبل أن تتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2000، وبعدها بست سنوات حصلت على الجنسية الأميركية.
 
ومن جديد، عادت الصدفة لتغير حياة مع ميلانيا، هذه المرة في 1998، حينما التقت زوجها المستقبلي دونالد ترامب.
 
وقتها، كان ترامب يعيش في برج باسمه في حي منهاتن بنيويورك، بينما كانت ميلانيا تتشارك في إيجار شقة في الحي نفسه.
 
ميلانيا ترامب
 
رغم فارق السن الكبير بينهما، يبدو أن ميلانيا (54 عاما الآن) ودونالد ترامب (78 سنة حاليا) اشتركا في صفات عدة بينها عدم شرب الكحول، لكن الأكيد أن الطموح سمة مشتركة بينهما.
 
وبدأت علاقة بين الاثنين امتدت لسنوات قبل أن يتزوجا في كانون الثاني 2005، لتصبح ميلانيا الزوجة الثالثة لترامب، وأم ابنه الأصغر بارون ذي الثامنة عشر عاما حاليا.
 
واقتصر ظهور ميلانيا الإعلامي على الصور التي تظهر فيها بجوار زوجها رجل الأعمال في حدث ما أو حفل، حتى بدأ ترامب في 1999 يعبر عن طموحه في رئاسة الوايات المتحدة.
 
وقتها قالت ميلانيا للصحفيين إنها "ستكون تقليدية جدا مثل بيتي فورد أو جاكي كيندي"، لكن الأمور لم تسر كما توقعت لها ميلانيا.
 
في مرمى النيران
 
وفي 2016، تنافس دونالد ترامب على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية.
 
وخلال هذا التنافس، استغل أنصار تيد كروز، منافس ترامب لنيل ثقة الحزب الجمهوري للترشح للرئاسيات حينها، صورا قديمة لميلانيا، حتى يقصون زوجها من السباق.
 
وتعود تلك الصور إلى جلسات تصوير شاركت فيها ميلانيا كعارضة، فظهرت ترتدي ملابس النوم في عدد يناير 1996 لمجلة "ماكس"، وهي مجلة فرنسية للرجال توقف نشرها، ظما برزت عارية بالكامل وترتدي المجوهرات فقط على غلاف مجلة جي كيو في يناير 2000، وهي أيضا مجلة شهيرة للرجال.
 
الصور التي بررها دونالد ترامب عند سؤاله عنها بالقول إن "ميلانيا كانت واحدة من أنجح عارضات الأزياء، وقامت بالعديد من جلسات التصوير، بما في ذلك لأغلفة المجلات الكبرى في أوروبا.. صور مثل هذه شائعة جدا".
 
وهذا العام، بعد الواقعة بسنوات تحدثت ميلانيا نفسها في تسجيل صوتي نشرته على حسابها على إنستغرام عن صورها المثيرة للجدل، وقالت "السؤال الأكثر إلحاحًا هو لماذا اختارت وسائل الإعلام التدقيق في احتفالي بالشكل البشري في جلسة تصوير للأزياء؟".
 
وكانت ميلانيا في مرمى الانتقادات، ثانية، في يوليو من العام نفسه، حينما ألقت كلمة أمام مؤتمر الحزب الجمهوري.
 
إذ لاحظ مراقبون تشابها واضحا بين خطاب ميلانيا وخطاب السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي في 2008، القصة التي لاحقتها تبعاتها لسنوات.
 
لكن أيا من الواقعتين لم تنجح في إقصاء زوجها دونالد ترامب من السباق إلى البيت الأبيض، ففاز بترشيح الحزب الجمهوري، وخاض الانتخابات أمام الديموقراطية المخضرمة هيلاري كلينتون، انتهت بفوزه وتتويجه في 20 كانون الثاني 2017 رئيسا للولايات المتحدة.
 
ودخلت ميلانيا البيت الأبيض، بوصفها ثاني سيدة أولى للولايات المتحدة مولودة خارج الأراضي الأميركية، بعد السيدة الأولى السابقة لويزا آدمز، زوجة الرئيس جون كوينسي آدمز التي ولدت في لندن لأب أميركي وأم بريطانية.
 
لكن وسائل الإعلام لم تتوقف عن ملاحقة ميلانيا، ولم تحمها صفتها الجديدة.
 
فقاضت ميلانيا ترامب صحيفة ديلي ميل البريطانية، بسبب مقال زعمت أنه يصورها وكأنها كانت عاملة جنس في تسعينيات القرن الماضي.
 
ووافقت الصحيفة على دفع تعويض عن الضرر، واعتذرت للسيدة الأولى الأميركية عام 2017.
 
وعندما بدأ هجوم زوجها على المهاجرين، واجهت ميلانيا نيران الهجوم المضاد، كونها مهاجرة.
 
لكنها أوضحت أنها التزمت بكل المتطلبات القانونية للإقامة في الولايات المتحدة ومن ثم الحصول على الجنسية.
 
وقالت في تصريح صحفي "لم يخطر ببالي قط أن أبقى هنا بلا وثائق رسمية. يجب أن نتبع القواعد والقانون".
 
وأضافت أنها كانت تسافر إلى أوروبا كل عدة أشهر لتجديد ختم التأشيرة.
 
وفي عام 2018 أثارت ميلانيا حالة من الجدل الكبير، عندنا ارتدت معطفا مكتوب عليه "أنا حقا غير مهتمة"، أثناء زيارة لمركز اعتقال أطفال مهاجرين.
 
وانهالت التكهنات والتفسيرات بشأن ما قصدته ميلانيا، قبل أن تخرج وتصرح لمحطة أخبار ABC الأميركية أنها أرادت أن تعبر عن عدم اهتمامها بالانتقادات التي تلاحقها.
 
ورغم أنها اختارت الصمت، وأبعدت نفسها عن أغلب المعارك السياسية التي خاضها زوجها خلال فترة رئاسته وبعدها، لم تتفاد ميلانيا ألسنة اللهب.
 
أين ميلانيا؟
 
ومنذ أن برزت على السطح مزاعم تتعلق بعلاقة سابقة بين دونالد ترامب وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، تساءلت الصحافة الأميريكية: أين ميلانيا؟
 
وبات هذا التساؤل قائما، مع إعلان ترامب نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية، حتى خرجت ميلانيا عن صمتها وظهرت في أكثر من لقاء تدافع عن زوجها، خاصة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في تموزالماضي.
 
ووقفت ميلانيا إلى جانب زوجها، في سباقه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، وفي سباقه الرئاسي أمام كامالا هاريس، الذي انتهى أمس الثلاثاء، بإعلان فوزه بالرئاسة وفق ما أظهرت النتائج الأولية.
>> انضم الى السومرية على واتساب  

ميلانا

ترامب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
Play
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
من الأخير
Play
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
Play
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Play
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Morning Live
Play
Morning Live
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
Play
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
Play
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
Play
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
Play
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
Play
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
Play
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
Play
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
Play
بعد التحري
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
Play
حرب التسريبات الصوتية .. التنصت يجرف متهمين بالفاسد - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-06
من الأخير
Play
من الأخير
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
Play
النظام بانتظار قطار ترامب - حلقة ٢٩ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Play
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Morning Live
Play
Morning Live
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
Play
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
Play
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
Play
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
Play
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
Play
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
Play
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
Play
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
اخترنا لك
هاريس في أول تعليق لها: علينا قبول نتائج الانتخابات
16:29 | 2024-11-06
كواليس الانتخابات.. كيف تغيرت قواعد اللعبة وصعود ترامب
16:10 | 2024-11-06
غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية
15:42 | 2024-11-06
أول تعليق لبايدن بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية
15:26 | 2024-11-06
هاريس تهاتف ترامب.. هذا ما جرى بينهما
14:50 | 2024-11-06
حزب الله يعلن الهجوم على قاعدة "إسرائيلية"
14:34 | 2024-11-06
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.