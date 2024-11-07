ميلانيا ترامب.. "الحسناء الغامضة" تعود إلى البيت الأبيض

ابنة سلوفينيا بدأت حياتها العملية عارضة أزياء في سن الخامسة، قبل أن تنتقل للعمل في الولايات وتقابل زوجها، أحد كبار مستثمري العقارات الذي أدخلها البيت الأبيض سيدة أولى للبلاد.ميلانيا قبلفي السادس والعشرين من أبريل 1970، ولدت ميلانيا كانفاس لأسرة ميسورة الحال نسبيا، تعيش في بلدة فسيفنيتسا الصغيرة على ضفاف نهر سافا وسط سلوفينيا.كانت والدتها أميليا تعمل في إحدى ماركات الأزياء مصممة مطبوعات، أما والدها فيكتور فقد شغل منصب العمدة في بلدة مجاورة قبل أن يقرر التحول إلى تجارة وينجح فيها.عرفت ميلانيا الأضواء طفلة حين شاركت في سن الخامسة في عروض أزياء الأطفال.وفي عمر السادسة عشرة، وضعتها الصدفة في طريق مصور الأزياء السلوفيني ستين جيركو، الذي أدخلها عالم الإعلانات التجارية.بعدها بعامين، وقعت عقدا مع وكالة لعرض الأزياء في مدينة ميلانو الإيطالية، ومنها انطلقت مسيرتها في عروض الأزياء بين إيطاليا وفرنسا.حتى عادت الصدفة ووضعتها عام 1995 في طريق رجل الأعمال باولو زامبولي المالك المشارك لوكالة متروبوليتان مودلز المتخصصة في عروض الأزياء.زامبولي الأميركي الإيطالي، الذي كان يقطن نيويورك آنذاك، شجع ميلانيا على القدوم إلى الولايات ووعد بدعمها.وبالفعل دخلت ميلانيا كانفاس الولايات في 1996 بتأشيرة زيارة، ثم تحصلت بعد ذلك على تأشيرة عمل، قبل أن تتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2000، وبعدها بست سنوات حصلت على الجنسية الأميركية.ومن جديد، عادت الصدفة لتغير حياة ميلانيا، هذه المرة في 1998، حينما التقت زوجها المستقبلي .وقتها، كان يعيش في برج باسمه في حي منهاتن بنيويورك، بينما كانت ميلانيا تتشارك في إيجار شقة في الحي نفسه.ميلانيارغم فارق السن الكبير بينهما، يبدو أن ميلانيا (54 عاما الآن) ودونالد (78 سنة حاليا) اشتركا في صفات عدة بينها عدم شرب الكحول، لكن الأكيد أن الطموح سمة مشتركة بينهما.بدأت علاقة بين الاثنين امتدت لسنوات قبل أن يتزوجا في يناير2005، لتصبح ميلانيا الزوجة الثالثة لترامب، وأم ابنه الأصغر بارون ذي الثامنة عشر عاما حاليا.واقتصر ظهور ميلانيا الإعلامي على الصور التي تظهر فيها بجوار زوجها رجل الأعمال في حدث ما أو حفل، حتى بدأ في 1999 يعبر عن طموحه في رئاسة الولايات .وقتها قالت ميلانيا للصحفيين إنها "ستكون تقليدية جدا مثل بيتي فورد أو جاكي كيندي"، لكن الأمور لم تسر كما توقعت لها ميلانيا.في مرمى النيرانفي 2016، تنافس على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية.وخلال هذا التنافس، استغل أنصار تيد كروز، منافس لنيل ثقة الحزب الجمهوري للترشح للرئاسيات حينها، صورا قديمة لميلانيا، حتى يقصون زوجها من السباق.وتعود تلك الصور إلى جلسات تصوير شاركت فيها ميلانيا كعارضة، فظهرت ترتدي ملابس النوم في عدد يناير 1996 لمجلة "ماكس"، وهي مجلة فرنسية للرجال توقف نشرها، ظما برزت عارية بالكامل ترتدي المجوهرات فقط على غلاف مجلة جي كيو في يناير 2000، وهي أيضا مجلة شهيرة للرجال.الصور التي بررها عند سؤاله عنها بالقول إن "ميلانيا كانت واحدة من أنجح عارضات الأزياء، وقامت بالعديد من جلسات التصوير، بما في ذلك لأغلفة المجلات الكبرى.. صور مثل هذه شائعة جدا في أوروبا."وهذا العام، بعد الواقعة بسنوات تحدثت ميلانيا نفسها في تسجيل صوتي نشرته على حسابها على إنستغرام عن صورها المثيرة للجدل، وقالت "السؤال الأكثر إلحاحًا هو لماذا اختارت وسائل الإعلام التدقيق في احتفالي بالتكوين البشري في جلسة تصوير للأزياء؟."وكانت ميلانيا في مرمى الانتقادات، ثانية، في يوليو من العام نفسه، حينما ألقت كلمة أمام مؤتمر الحزب الجمهوري.إذ لاحظ مراقبون تشابها واضحا بين خطاب ميلانيا وخطاب السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي في 2008، القصة التي لاحقتها تبعاتها لسنوات.لكن أيا من الواقعتين لم تنجح في إقصاء زوجها من السباق إلى البيت الأبيض، ففاز بترشيح الحزب الجمهوري، وخاض الانتخابات أمام الديموقراطية المخضرمة هيلاري كلينتون، انتهت بفوزه وتتويجه في 20 يناير 2017 رئيسا للولايات .ودخلت ميلانيا البيت الأبيض، بوصفها ثاني سيدة أولى للولايات مولودة خارج الأراضي الأميركية، بعد السيدة الأولى السابقة لويزا آدمز، زوجة الرئيس جون كوينسي آدمز التي ولدت في لندن لأب أميركي وأم بريطانية.