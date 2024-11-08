ماذا حدث لملك جمال الأردن؟

نيوز – دولي

أثارت صورة الشاب العلي الملقب بـ"ملك الأردن" تفاعلا كبيرا التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ونشر الشاب الذي يعاني من مرض منذ سنة، صورة حديثة له عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، برفقة والدته داخل أحد المستشفيات الأردنية، وهو على فراش المرض.

وطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل بعد تغلغل المرض في جسده، الذي هزيلا جدا، مع تورم كبير في قدميه. وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيه الذين عبروا عن تضامنهم معه ودعوا له بالشفاء العاجل.