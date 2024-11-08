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الأمم المتحدة: غزة أصبحت كوم دمار
دوليات
2024-11-08 | 07:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
488 مشاهدة
أكد مدير المكتب الأممي لحقوق الإنسان في فلسطين أجيث سونغاي، اليوم الجمعة، ان غزة أصبحت كوم الدمار، وأن
الجيش
الإسرائيلي فشل في الالتزام بمعايير
القانون
الدولي الإنساني.
وقال سونغاي في تصريحات صحفية، ان "قوات
الجيش
الإسرائيلي تتعمد استهداف الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع".
وقال المسؤول الأممي: "نرى هجمات متكررة للجيش الإسرائيلي على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمالي غزة"، منوها إلى أن إسرائيل تواصل إعطاء أوامر إخلاء فلسطينيين للانتقال من
الشمال
إلى الجنوب".
وأكد سونغاي على أن "الوكالات الأممية تعاني منذ 6 تشرين
الاول
الماضي للدخول إلى مناطق شمالي غزة".
وفي وقت سابق، أعلنت الأمم
المتحدة
أن النساء والأطفال يشكّلون قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين تشرين الثاني 2023 ونيسان 2024.
وبلغ عدد القتلى في غزة أكثر من 43 ألف قتيل منذ السابع من تشرين
الاول
2023، فيما تم تدمير ثلثي الأبنية في القطاع بشكل تام أو جزئي.
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