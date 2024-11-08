الأمم المتحدة: غزة أصبحت كوم دمار

وقال سونغاي في تصريحات صحفية، ان "قوات الإسرائيلي تتعمد استهداف الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع".وقال المسؤول الأممي: "نرى هجمات متكررة للجيش الإسرائيلي على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمالي غزة"، منوها إلى أن إسرائيل تواصل إعطاء أوامر إخلاء فلسطينيين للانتقال من إلى الجنوب".وأكد سونغاي على أن "الوكالات الأممية تعاني منذ 6 تشرين الماضي للدخول إلى مناطق شمالي غزة".وفي وقت سابق، أعلنت الأمم أن النساء والأطفال يشكّلون قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين تشرين الثاني 2023 ونيسان 2024.وبلغ عدد القتلى في غزة أكثر من 43 ألف قتيل منذ السابع من تشرين 2023، فيما تم تدمير ثلثي الأبنية في القطاع بشكل تام أو جزئي.