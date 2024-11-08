إيران.. عملية أمنية تسفر عن مقتل 4 "إرهابيين" وجندي

وقال الجنرال في الحرس الثوري أحمد شافعي لوكالة "إرنا" الحكومية إنه "في إطار "العملية المستمرة ضد الإرهابيين.. في منطقة راسك، قُتل 4 إرهابيين".وجرت العملية في إقليم سيستان-بلوشستان، وهو من أفقر المناطق في ويشترك في حدود طويلة مع باكستان وأفغانستان.وأضاف شافعي أن" أحد الجنود المشاركين في العملية قُتل".في 26 تشرين الاول، قُتل 10 شرطيين في هذه المنطقة خلال هجوم تبنته جماعة "جيش العدل" التي تتمركز في باكستان وتنشط في المنطقة .منذ ذلك الحين، تنفذ القوات عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة قُتل خلالها المسؤول عن هجوم 26 تشرين الاول، بحسب وسائل إعلام محلية.وأعلنت القوات الثلاثاء أنها قتلت 8 متشددين من جماعة جيش العدل خلال عملية في المنطقة.وكانت الجماعة التي شكِّلت عام 2012، وراء العديد من الهجمات في الأشهر الأخيرة.وتعتبرها "منظمة إرهابية" وكذلك الولايات المتحدة.وأكد شافعي أن "العملية في سيستان وبلوشستان ستستمر حتى القضاء على الإرهابيين والمجرمين".