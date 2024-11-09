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رقم صادم لزواج القاصرات

دوليات

2024-11-09 | 07:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رقم صادم لزواج القاصرات
909 مشاهدة

كشفت وزارة الصحة المصرية، عن تجاوز نسبة الزواج المبكر في البلاد نسبة 25%، خلافا للنسبة المعلنة في إحصاء الأسرة والبالغة 15%.

وقالت نائبة وزير الصحة عبلة الألفي، في تصريحات تلفزيونية، إن "الزواج المبكر لا يزال يمثل مشكلة"، مضيفة أن "معدلات الزواج المبكر في مسح الأسرة المصرية بعيدة عن الحقيقة".

وتابعت: "عندما ننزل إلى أرض الواقع ونقابل الناس، ما زال الاعتقاد شديد جدا بفكرة ستر البنت، أو الخلاص من مسؤوليتها، خاصة مع المشاكل الاقتصادية الموجودة الحالية".

وأشارت إلى تسجيل أعلى نسب لزواج القاصرات تحت سن 15 عاما، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة، لأن "الفتاة تُفاجأ بمتطلبات الحياة الزوجية في سن مبكرة، وهي ما زالت طفلة لم تتعلم أو تعمل، وتجد نفسها مسؤولة عن رجل وطفل في الطريق، وهي تشاهد زميلاتها يذهبون إلى المدرسة".
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زواج

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