حتى بعد فوزه بالرئاسة.. ترامب ينتظر حكما بقضية الممثلة الإباحية

وتتعلق القضية باتهام بدفع مبالغ مالية نيابة عنه للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، بهدف إخفاء ما لديها من معلومات عن علاقة بينهما.وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز في انتخابات الرئاسة، الثلاثاء، أولهما إلغاء حكم الإدانة وثانيهما المضي قدما في الحكم على في 26 كما كان مقررا.ويأتي ذلك على خلفية حكم الأميركية العليا في يوليو بشأن الحصانة الرئاسية.كانت العليا الأميركية قد أصدرت قرارا في شهر تموز الماضي بأن يحظى بـ"حصانة جزئية" من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا.واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب في 20 كانون الثاني 2025.ويدرس مسؤولون في وزارة العدل الأميركية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن اتهامات جنائية لترامب، على خلفية سعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.ودفع (78 عاما) ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي، وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.وأصبح في ايار أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة، عندما دانته هيئة محلفين في مانهاتن بتهم تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية قبل وقت قصير من فوزه بالرئاسة في عام 2016.