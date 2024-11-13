تركيا تقطع العلاقات مع إسرائيل

وقال أردوغان: "نحن، كدولة وحكومة في الجمهورية التركية، قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل، والآن ليس لدينا أي علاقات معها".وأضاف أردوغان أن "أنقرة لن تتخذ أي خطوات أو إجراءات لتطوير أو إعادة العلاقات مع إسرائيل في المستقبل".ومنذ بداية عملية الإسرائيلي في قطاع غزة في تشرين 2023، أدانت تركيا أفعال وتصرفات تل أبيب واتهمتها بارتكاب مذابح بحق المدنيين الفلسطينيين، كما دعت مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق ومارست ضغطا كبيرا على تل أبيب.وأعلنت وزارة التجارة التركية، في أوائل ايار، عن قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل بشكل كامل. وقبل ذلك، قيدت أنقرة 54 مجموعة فرعية من البضائع، لكن ذلك لم يردع إسرائيل، وواصل الإسرائيلي عدوانه على غزة.كما تعرض الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات شخصية أكثر من مرة، حيث أن خطابه في الكونجرس الأمريكي في يوليو من العام الجاري لم يتسبب في احتجاجات مناهضة للحرب في مبنى الكابيتول فحسب، بل أدى أيضا إلى رد فعل جريئة وعنيفة من طرف السياسيين الأتراك، بما في ذلك أردوغان، الذي وصف الإسرائيلي بأنه "جزار، ويداه ملطخة بدماء 150 ألف من سكان غزة"، كما الرئيس التركي نتنياهو أيضا بـ "الفوهرر الحديث"، مشددا على أن الغرب يتغاضى عن جرائمه.