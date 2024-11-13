قد يلغى.. الفحوصات الطبية تهدد النزال المرتقب بين تايسون وبول

وينتظر أن يلتقي تايسون في أول نزال احترافي له منذ عام 2005 مع جيك بول يوم المقبل في أرلينغتون بولاية على "AT&T"وقد تم تأجيل النزال من قبل في 20 يوليو/ تموز الماضي، بسبب تعرض تايسون لوعكة صحية، وهو خطر قد يتكرر بعد ساعات قليلة.وذكر موقع "سبورت بايبل" البريطاني أن هناك فحصين طبيين يتوجب على تايسون تجاوزهما قبل موعد النزال يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وإلا سيتم إلغاؤه.وقد وافق تايسون على إجراء هذه الاختبارات قبل عدة أشهر كجزء من احتياطات .ويشمل الفحص الرأس، والثاني القلب، ودون تجاوزهما فلن يسمح لأسطورة الملاكمة بدخول الحلبة في .علماً بأن هذه الاختبارات الطبية بحسب الموقع إلزامية من قبل التراخيص والتنظيم في ولاية .وتحدث تايسون مؤخراً عن الفارق بين النزال الحالي ضد جيك بول وآخر معركة خاضها في 2005 ضد الإيرلندي كيفن ماكبرايد قائلاً: "لقد تغير الزمن، وقتها كنت شخصاً آخر، وحان الوقت لأعود".وأسهب: "كنت أتعاطى المخدرات وأشرب الكحول، لكني لم أعد هذا الشخص الآن.. الآن أرى نفسي في صورة أفضل وأرى العالم من منظور جديد".