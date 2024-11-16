وكتب ماسك على منصة "أكس": "سأكتشف من الذي يوجه هذه الاتهامات وسأدمرهم... إنهم (شاهين وريد) مجرد دمى لا أكثر. لكن المهم من كتب كل ذلك بالفعل وجعل هؤلاء الأغبياء يوقعون؟".وكانت رويترز قد ذكرت، أن عضو العلاقات الخارجية جين شاهين ورئيس القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد، طلبا من الأمريكي ميريك غارلاند والمفتش العام للبنتاغون، التأثير المحتمل لاتصالات ماسك المزعومة مع ومع الرئيس بوتين، على مشاركة SpaceX في العقود الحكومية.