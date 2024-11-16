تحذير دولي من "كوارث اقتصادية" ناتجة عن المناخ

وتوجه التنفيذي لاتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إلى اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، قائلا من الأذربيجانية باكو حيث يعقد مؤتمر كوب 29 الذي يستمر أسبوعين "بدون خفض للانبعاثات، لن ينجو أي من اقتصادات مجموعة العشرين من كوارث اقتصادية ناتجة عن المناخ".وأضاف أن تداعيات المناخ تلحق بالفعل ضررا بكل اقتصاد في مجموعة العشرين، وتدمر الحياة وتضرب سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء وتؤجج التضخم.وأردف ستيل "فيما قادة مجموعة العشرين إلى ريو دي جانيرو، يراقب العالم ويتوقع إشارات قوية إلى أن اتخاذ إجراءات بشأن المناخ يعد مهمة أساسية لأكبر اقتصادات العالم".وأشار إلى أن "مجموعة العشرين أنشئت لتتصدى للمشاكل التي لا يمكن لأي أو تكتل دول التصدي لها بمفرده، وعلى هذا الأساس، يجب أن تكون أزمة المناخ العالمية رقم واحد في جدول الأعمال في ريو الأسبوع المقبل".وقمة مجموعة العشرين سيجتمع قادتها يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في متحف الفن الحديث بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم عشرين اقتصادا على مستوى العالم، وفي عضويته 19 والاتحاد الأوروبي.